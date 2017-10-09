تداول 116 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 80.05 نقطة ليقفل عند مستوى 7,114.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2,8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو ، والجزيرة ريت، وتكافل الراجحي، وجازادكو ، والمعذر ريت، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، أسمنت القصيم، واتحاد اتصالات، وأسمنت الجنوب، السعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.94 % و 3.80%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وسابك، ودار الأركان، ومبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 8.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3,176.64 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 17 ألف سهم تقاسمتها 85 صفقة.







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