تدريب 33 معلمة تربية بدنية بجازان

المواطن - جازان

نفَّذت إدارة نشاط الطالبات بإدارة تعليم منطقة جازان، بمقر إدارة التدريب التربوي، البرنامجَ التدريبي التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر ثلاثة أيام ويستهدف 33 معلمة، إلى تمكين المعلمات من تطبيق برنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بكفاءة وإلمام بالمعارف والمفاهيم والمهارات الأساسية للبرنامج.

الجدير بالذكر أن إدارة تعليم جازان بدأت بتنفيذ البرنامج في جميع مكاتب التعليم التابعة لها، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي ذلك بهدف تدريب المجموعة الثالثة من مشرفات ومعلمات التربية البدنية، وبذلك تكون الإدارة أنهت تدريب 80% من الفئة المستهدفة، فيما سيتم تدريب الـ20% المتبقية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى جميع مدارس البنات بالمنطقة.







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