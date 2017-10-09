ترامب يفتح النار على حليفه السابق بسبب إيران

المواطن - وكالات

نشبت مشادة كلامية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، وأحد حلفائه السابقين، السناتور الجمهوري بوب كوركر.

وهاجم ترامب، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، كوركر بسبب قراره التقاعد وعدم السعي للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ للكونجرس الأميركي مجددًا، متهمًا إياه بالافتقار إلى الشجاعة، إضافة إلى تحميله، كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، المسؤولية عن التوقيع آنذاك على الاتفاق النووي مع إيران.

وفي سلسلة من التغريدات نشرها على صفحته قال ترامب: “السناتور بوب كوركر توسل إلي لدعم إعادة انتخابه في تينيسي. قلت لا، وهو انسحب من الانتخابات، وقال: إنه لا يمكنه أن يفوز بدون دعمي. وأراد أيضًا أن يكون وزيرًا للخارجية، فقلت له: لا، شكرًا. هو أيضًا مسؤول بشكل كبير عن الاتفاق المريع مع إيران!”.

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب أنه توقع أن يكون السيناتور الجمهوري “صوتًا سلبيًّا”، مشددًا على أنه لم يملك الشجاعة للترشح.







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