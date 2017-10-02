ترسية الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

المواطن - واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 540 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، استراليا، أميركا الشمالية والجنوبية، البحر الأسود”، وتمثل الدفعة السادسة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأفاد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة 27 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها 19 شركة للمنافسة، حيث تم ترسية توريد كمية 540 ألف طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 6 شحنات كميتها 360 ألف طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180 ألف طن للتوريد خلال شهري نوفمبر وديسمبر2017م.

وأوضح معاليه أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد أتمت التعاقد على إجمالي كمية بحدود 6.6 مليون طن هذا العام لتلبية الطلب المحلي، مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي: (هنا).







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