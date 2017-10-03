تركي آل الشيخ: الاتحاد عريق.. وشبهة التزوير أطاحت بإدارة أنمار الحائلي

المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، أن حال نادي الاتحاد في الوقت الحالي لا يُسعد أي شخص، كاشفًا أن إنهاء تكليف إدارة أنمار الحائلي جاء بسبب وجود شبهة تزوير في الرخصة الآسيوية.

وكان تركي آل الشيخ قد قرر، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وتم تكليف حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تصريحات إعلامية: “هناك شبة تزوير في رخصة الاتحاد الآسيوية وتسجيل اللاعبين؛ ولهذا تم إنهاء تكليف إدارة أنمار الحائلي”.

وأضاف: “نادي الاتحاد عريق، وهو عميد الأندية الآسيوية وجمهورها غالٍ علينا، كان رافع رؤوسنا في آسيا، حال الاتحاد لا يسر أي شخص، هذا من أقدم النوادي وتأسس من قبل توحيد المملكة أيضًا”.







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