تركي الفيصل يفتح قلبه لمجلس الشباب على MBC1

المواطن - الرياض

يحلّ صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ضيفاً على برنامج “مجلس الشباب” مع عمر حسين على MBC1.

يتوقف السفير السابق للمملكة في أميركا وبريطانيا، والمدير السابق للاستخبارات السعودية، عند محطات من تاريخه الحافل بالعطاء، ويعطي الشباب نبذة من عصارة خبراته وتجاربه المهنية.

وفي هذا السياق، يتناقش الفيصل مع مجموعة من الشباب ذوي الآراء المختلفة عن مسألة السلام والفراغ السياسي وهما أخطر ما يواجه المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي العالمي.

كما يجيب الفيصل عن سؤال حول دور المرأة المرتقب ضمن رؤية 2030. وتتضمن الحلقة مفاصل متعددة من حياة سموّه على المستويين العائلي، وكذلك الدراسي في الولايات المتحدة .

كما يجيب الفيصل عن أسئلة أخرى تتعلق برأيه في الدبلوماسية وفن التفاوض والحرب والمبتعثين في أميركا، متطرّقاً إلى الفجوة الثقافية في المجتمع بين جيلين، فضلاً عن القضية الفلسطينية التي لا تزال القضية الأساس في المنطقة العربية، ناهيك عن العلاقة مع إيران وطبيعة ارتباطها بما ستؤول إليه أمور الساحة السورية.

المعروف أن برنامج “مجلس الشباب” يُعرض على MBC1، الثلاثاء 10 أكتوبر في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينيتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.







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