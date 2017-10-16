تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محلات المستلزمات النسائية.. السبت المقبل

المواطن - الرياض

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السبت المقبل غرة صفر 1439ه،ـ لتطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة هي بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

وأضاف، أن من بين الأنشطة المستهدفة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزارة وضعت اشتراطات للبيئة المكانية التي تعمل بها المرأة في المولات سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أو محال قائمة بذاتها أو متعددة الأقسام، إذ يجب أن يكون مكان عمل النساء في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية وفي قسم خاص ولائق بالنساء ولا يؤدي إلى اختلاطهن فيه بالرجال، في حين إذا كان ت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي.

ومن الاشتراطات، يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان للراحة والصلاة ودورات المياه، بينما إذا كان المحل مخصص لبيع المستلزمات النسائية وغير النسائية متعدد الأقسام فيشترط يجب ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث عاملات، وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولاً عن الأقسام الأخرى بحواجز متصلة، ويمنع توظيف نساء ورجال في قسم واحد نهائياً، كما يمنع تواجد العاملين الذكور في الأقسام النسائية أو العكس.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قدم حزمةً من الخدمات دعماً للمرأة العاملة مادياً عبر دعم الأجر والتدريب، وكذلك برنامج لحضانة الأطفال وآخر دعم المواصلات؛ مما يُسهم بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.







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