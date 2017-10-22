تعرّف على موعد صرف راتب برج العقرب

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون على أحر من الجمر موعد صرف راتب شهر صفر، والذي يوافق برج العقرب حسب النظام الجديد لصرف الرواتب في المملكة.

وتساءل المواطنون عن موعد صرف الراتب خاصة بعد حالة الارتباك التي انتابت البعض من تحديد مواعيد صرف الرواتب التي تختلف عادة من شهر إلى آخر بسبب النظام الشمسي المعمول به حالياً.

ومن المتوقع أن يتم صرف راتب شهر صفر يوم الخميس المقبل 27 من شهر أكتوبر 2017، والذي يوافق برج العقرب، ويكون بالتاريخ الهجري يوم 7 من شهر صفر 1439هـ بمشيئة الله.

وتباينت الآراء حول نظام رواتب السعودية الجديد بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن المواطنين اعتادوا على استخدام التقويم الهجري، ويرى البعض الآخر أن نزول الرواتب بالأبراج يعني العمل لمدة 11 يوماً مجاناً، كما يطالب كثير من المواطنين بالعودة للنظام القديم لإزالة حالة الارتباك التي تحدث كل شهر في تحديد موعد صرف الراتب.

و يرى البعض الآخر آن موعد نزول الرواتب بنظام الأبراج أو السنة الشمسية، هي أدق تقويم بين جميع التقاويم، حيث يعتبر عبارة عن دورة الشمس، فهي أدق بكثير من التقويم الميلادي، وعدد أيام الأشهر في السنة الشمسية تقريباً نفس العدد لكل الأشهر.

وتم تطبيق نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية منذ سنة تقريباً، وهو من الناحية الاقتصادية يوفر ما يقرب من 14 مليار ريال سنوياً، حيث إن السنة البرجية تزيد عن السنة الهجرية بـ 11 يوماً، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من ضمن بعض الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة والتي من شأنها تغطية عجز الموازنة، والنهوض بالمجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وكشفت الإحصاءات الرسمية، في وقت سابق أن مخصصات بند الرواتب من ميزانية العام الماضي بلغت 322 مليار ريال، في حين تسعى وزارة المالية عبر برنامج التحول الوطني لتحقيق 6 أهداف استراتيجية، من أبرزها رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، بحلول عام 2020.







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