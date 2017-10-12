تعليق عبدالله البرقان على قرار إقالته

المواطن - الرياض

أصدر عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين المُقال من منصبه مؤخراً، بياناً للرد على قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وقال البرقان في بيانه، إنه يتمنى أن تسير التحقيقات بكل نزاهة وحيادية، مشدداً على أنه لا يُظلم أحدٌ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء نص البيان كما يلي:







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :