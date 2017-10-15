تعليم الليث تحصد جائزة التميز الإداري على مستوى المملكة

المواطن - أحمد العُمري - الليث

أعلنت وزارة التعليم فوز إدارة التعليم بمحافظة الليث ومديرها مرعي البركاتي بجائزة التميز الإداري على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالمملكة.

وجاءت إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن الإدارات الثلاث الأولى في ترتيب فئة التميز الإداري والتي سيعلن في حفل الجائزة الترتيب النهائي لهذه المراكز.

واستحقت إدارة التعليم بمحافظة الليث هذه الجائزة عبر ممارساتها التعليمية والتربوية والإدارية، ومبادراتها وما توصلت إليه من نتائج وثقتها ورصدت تأثيرها وتحسينها المستمر في تحقيق متطلبات المستفيدين من خدماتها فضلاً عن الجهود النوعية والمتميزة المبذولة في تبني نظام الجودة وتطبيقاتها التربوية وفقاً لأعلى معايير الجودة والإتقان والمتوجة بحصولها على شهادة الأيزو العالمية في جميع أقسام الإدارة.

وتعد جائزة التميز الإداري من فروع جائزة التميز في وزارة التعليم وتشمل كافة إدارات العموم بالوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، حيث تتنافس على تحقيق أفضل النتائج والدرجات في تسعة معايير تشتمل على: القيادة الإدارية، السياسات والاستراتيجيات، الموارد البشرية وتنميتها،الشراكة والموارد ، إدارة العمليات ،الإدارة الإلكترونية، التركيز على المستفيدين، التأثير على المجتمع ، ونتائج الأداء الرئيسية .

وتأتي هذه النتيجة المتميزة لتعليم الليث بعد مشاركتين سابقتين، وبدعم من مدير التعليم وفريق الجائزة وتوجهات الإدارة نحو تطبيق معايير التميز المؤسسي وتطبيقات الجودة والتركيز على رضا المستفيدين وتعزيز التواصل معهم، حصلت الإدارة على المستوى الذي أهلها للمنافسة على المراكز الأولى.

من جهته عبر مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، عن بالغ فخره واعتزازه بحصول الإدارة على جائزة التميز على مستوى المملكة ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود كبيرة وعطاءات متميزة قام بها كافة منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم والأقسام والمكاتب والمدارس والمعلمين والطلاب ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لجميع منسوبي الإدارة من أجل تقديم عمل مميز، وسعياً لخدمة مراجعيها ومنسوبيها على الوجه الأمثل.

كما هنأ البركاتي بهذه المناسبة ، كافة منسوبي الإدارة ومنسوباتها من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وإداريين وإداريات.

كما رفع البركاتي بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى سمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وإلى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ونواب ووكلاء الوزارة، على كل ما يجده تعليم الليث من رعاية ودعم واهتمام في مختلف المراحل الدراسية.

وعبر عن بالغ شكره وتقديره لجهود فريق العمل في لجنة التميز الإداري، وقسم الجودة الشاملة، وكافة رؤساء ورئيسات الأقسام، ومنسق الجائزة بقطاع البنين علي بن حسن المسعودي، ومنسقة الجائزة في قطاع البنات صالحة سند الزبيدي، وكافة فرق العمل ولجان التحكيم والمراجعة والتدقيق.







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