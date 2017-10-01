تغريم إيران 63 مليون دولار بسبب سجن وتعذيب جندي أميركي

المواطن - وكالات

غرمت محكمة في واشنطن إيران 63 مليون دولار؛ بسبب سجن وتعذيب الجندي الأميركي من أصول إيرانية أمير حكمتي عام 2011 لمدة أربع سنوات.

واعتقلت إيران، أمير حكمتي عام 2011 أثناء زيارته لمجموعة من أقاربه؛ بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بعد اعترافات متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني وأدانته مؤسسات دولية.

وتم الحكم على حكمتي بالإعدام على الرغم من النفي الأميركي، إلا أن المحكمة العليا في إيران نقضت هذا الحكم واستبدلته بعشر سنوات سجن، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 2015 بشكل مفاجئ أثناء توقيع الاتفاقية النووية بين طهران والدول الست الكبرى.

واتهم حكمتي (33 عامًا) السلطات الإيرانية بعد وصوله للولايات المتحدة بتعذيبه أثناء قضاء حكمه في سجن بإيران، ورفع دعوى قضائية ضد طهران.







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