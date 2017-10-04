تفاصيل حادث المواطنة الأربعينية في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة:

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة تحقيقاً موسعاً مع سيدة سعودية تسببت في حادث مروري صباح الأحد الماضي على طريق هدى الشام الرابط ما بين مكة المكرمة وجدة، حيث تبين وفاة المرافق الأجنبي للسيدة الأربعينية.

وكشفت مصادر “المواطن” أن السيدة تعرضت لإصابة بليغة؛ مما استدعى نقلها عبر الفرق الإسعافية لمستشفى أهلي ونقل جثة المرافق لمستشفى الملك فهد، كما جرى التحفظ على الطرف الثاني بالحادث المروري وهو مقيم من جنسية آسيوية.

وأشارت المصادر إلى أنه تبين امتلاك السيدة لأكثر من 25 مركبة مسجلة باسمها وكذلك مخالفتها للنظام في وقت سابق؛ مما استدعى تسجيل 3 مخالفات مرورية بقيمة 600 ريال.

وأكدت المصادر أنه جرى إحالة المركبة لرفع البصمات عن مقود القائد وذلك للتأكد من سلامة أقوال السيدة، والتي حاولت في مجريات التحقيق إبعاد الشبهة عنها بعدم قيادتها وقت الحادث للمركبة.







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