توقع أداء أقوى في البنوك السعودية بالربع الثالث من 2017

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالمحسن الفارس، أن محفظة الصكوك المالية، لدى المصرف بلغت 10 مليارات ريال، منها 7 مليارات ريال صكوكًا حكومية.

وتوقع الفارس، في مداخلة هاتفية من واشنطن على شاشة “العربية”، أداء أقوى في قطاع البنوك السعودية بالربع الثالث من العام الحالي، واصفًا القطاع البنكي السعودي، بأنه يعد أهم الركائز الاقتصاد، وهو متطور جدًّا وخدماته متعددة في الصناعة والتجارة وغيرها من قطاعات البنى التحتية.

ولفت الفارس إلى سبب النمو الكبير للأرباح الفصلية للبنك في الربع الثالث، مرجعًا أهم الأسباب إلى نمو محفظة الإقراض بأكثر من 10 مليارات ريال، إضافة إلى زيادة الاستثمارات ونمو شبكة الفروع والقنوات الإلكترونية ونمو قاعدة شركاء الإنماء.







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