جامعة المؤسس تعلن مواعيد الاختبار على وظائف التشغيل الذاتي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الأسنان الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز نتائج المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية على وظائف التشغيل الطبي الذاتي حسب الجداول المرفقة والموضحة بموقع الجامعة الإلكتروني، وللاطلاع على حالة الطلب ومواعيد الاختبار للمرشحين يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

وأوضحت المستشفى، أنه لدخول الاختبار يجب على جميع المرشحين الحضور لمكان الاختبار قبل الموعد بساعة مع ضرورة إحضار الأتي:

1- أصل الهوية وطنية.

2- أصل بطاقة التسجيل المهني سارية الصلاحية (للوظائف الصحية).

وبينت إدارة المستشفى بأنه سيتم تحديد مواعيد الاختبارات العملية لبعض الوظائف الصحية لاحقاً.

وأشارت إلى أن موقع اختبار النساء في مبنى (29) والدخول من بوابة رقم 3 (شارع علي مرتضى)، وبوابة رقم 1 (شارع الأمير ماجد)، وموقع اختبار الرجال في مبنى (125) والدخول من بوابة 6 ( شارع عبدالله سليمان).

وقالت إنه لمعرفة مواعيد الاختبارات ومواقعها، اضغط (هنا)







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