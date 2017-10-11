جراح فرنسي: زرع الأسنان لا يحتاج عملية جراحية

المواطن - وكالات

أكد فريدريك رو، جراح الأسنان الفرنسي في جامعة باريس، أن هناك تطورًا في طب الأسنان جعل زرع الأسنان لا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وأشار الجراح الفرنسي إلى أن التقنية الحديثة تعتمد على تواجد ارتفاع عظمي كافِ ذي كثافة جيدة في المنطقة المراد زراعتها في الفك، ليتم تثبيت الأسنان تثبيتًا أوليًّا، مبينًا أن تثبيت الأسنان في كل فك والتحامها مع العظم يحتاج إلى 3 أشهر.

وبذلك فالمريض أو الحالة التي تحتاج إلى زرع أسنان ليست بالضرورة بحاجة إلى جراحة أو محاولة تثبيت السن في عمق داخل اللثة، أو تركيب عظام صناعية داخل اللثة في محاولة لربط الأسنان الصناعية بها، وهذا ما يحدث بعمليات زراعة الأسنان حاليًّا، والذي نفاه فريدريك معتبرًا أن طريقة التثبيت الخارجي التي تعتمد على الوقت للالتحام هي الثورة الحديثة والتطور الجديد في عالم زراعة الأسنان.







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