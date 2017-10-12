جورج ويا لاعب الجزيرة الإماراتي السابق رئيسًا لدولة ليبيريا

المواطن - وكالات

انتخب نجم كرة القدم السابق جورج ويا رئيساً لليبيريا، وذلك بعد خوضه منافسات الانتخابات الرئاسية في بلاده للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيخلف ويا الرئيسة الحالية للبلاد إيلين جونسون سيرليف- الحاصلة على جائزة نوبل- والتي تتربع على كرسي الحكم في ليبيريا منذ 12 عاماً.

ويمتلك ويا- البالغ 51 عاماً- تاريخاً حافلاً على المستوى الكروي حيث يعد هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية، وكان ذلك عام 1995.

وخلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم دافع ويا عن ألوان العديد من الأندية، من بينها موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين، وميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي عام 2003.







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