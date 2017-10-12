جولات رقابية لرفع نسبة التوطين في سياحة جدة

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في فرع جدة موخراً، جولات رقابية على القطاعات السياحية وذلك في إطار تفعيل الخطة الرقابية المشتركة بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن في القطاعات السياحية والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع محرم الجاري.

وتضمنت الخطة الرقابية الميدانية للمرحلة الأولى التي انطلقت في العاشر من شهر محرم، 12 موقعاً موزعةً على محافظة جدة، حيث جرى التحقق من تطبيق القطاعات السياحية للوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكذلك اللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص توطين المهن والوظائف السياحية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن الخطة الرقابية تهدف إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما تهدف إلى تحقيق مبادرات الهيئة وفق برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى المساهمة في رفع نسب التوطين في القطاعات السياحية كافة في إطار سعى الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030م.

وأشار العمري إلى أن الخطة في مرحلتها الأولى مع فرع وزارة العمل بالمنطقة تتضمن عددًا من الأنشطة السياحية في مقدمتها قطاع الإيواء السياحي ومن ثم سيتم الانتقال إلى قطاع وكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية والإرشاد السياحي والمشاركة بالوقت نفسه في الوحدات العقارية السياحية بهدف تفعيل خطط توطين الوظائف السياحية.

وأكد العمري أن الحملة أدت إلى ضبط عدد من الحالات وتحرير المخالفات حسب النظام للمنشآت التي لم تلتزم في توطين المهن المقصورة على السعوديين في القطاع السياحي.