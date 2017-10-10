جيش إلكتروني كوري يسرق مخططات الحرب الأميركية وآلاف الوثائق السرية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

في مواجهة اعتبرها المراقبون بداية اشتعال صراع عسكري محتمل بين الكوريتين والولايات المتحدة الأميركية كطرف داعم للجنوبية، اقتحم جيش سري من بيونغ يانغ الشبكة الداخلية لوزارة الدفاع بكوريا الجنوبية في أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، مما أدى إلى اختراق مخبأ كبير للوثائق السرية.

وكان مسؤولو الدفاع قد اعترفوا في وقت سابق باختراق الأنظمة الإلكترونية والشبكات السيبرانية، إلا أنهم أكدوا عدم سرقة أي معلومات أو وثائق مهمة على المستوى العسكري.

وقالت صحيفة “تشوسون إيلبو” إن القراصنة سرقوا أيضا خططًا لتنفيذ عمليات قطع الرأس ضد كبار قادة كوريا الشمالية، حيث كشف مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية، أن حوالي 235 غيغابايت من البيانات سرقت ولكن 22.5٪ فقط، أو حوالي 10700 وثيقة تم تحديدها، فيما فشلت وسائل الدفاع الإلكترونية في معرفة الوثائق الأخرى.

وكان من بين الوثائق التي تم تحديدها تقارير عن الموظفين وكبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب بيانات عن المنشآت العسكرية ومحطات توليد الكهرباء في الجارة الجنوبية.

وأوضح مسؤول عسكري أن المتسللين قد وصلوا إلى أوبلان 5015، التي تعد جزءًا من أحدث مخطط للحرب مع كوريا الشمالية الذي وضعته سول وواشنطن في عام 2015، وذلك في حال حدوث صدام عسكري مباشر بين البلدين.







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