حاسبة حساب المواطن‎ طريقك إلى معرفة قيمة الدعم المستحق

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون بشغف إطلاق حاسبة حساب المواطن والتي تساعد في معرفة قيمة الدعم المستحق بعد إدخال بيانات الأسرة.

وتداول مغردون عددًا من الروابط لمواقع تزعم أنها تحتوي على حاسبة حساب المواطن إلا أن هذه الروابط غير مؤكدة من مصادر رسمية حتى الآن.

ومن خلال حاسبة حساب المواطن‎ سيكون على رب الأسرة إدخال بعض البيانات المتعلقة بإجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وغيرهم حيث ستتولى حاسبة حساب المواطن تقديم المبلغ التقريبي الذي ستحصل عليه الأسرة من الدعم.

والمعروف أن حساب المواطن هو برنامج أقرته الدولة لمساعدة الأسر ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة على مواجهة التقلبات في أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم المقرر في حساب المواطن قبل رفع أسعار الطاقة الذي من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان قد أكد في وقت سابق أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية – حساب المواطن – لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.

ومنذ فبراير الماضي يواصل حساب المواطن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 12 مليون مواطن.

ويعد الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله برنامج حساب الموطن هو تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من 2017- 2020م، والتي ستشمل تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على عدة مراحل، حرصًا من القيادة على دعم الموازنة العامة للمملكة، مع وصول الدعم لمستحقيه، وعدم تحميلهم أعباء الإصلاحات المتبعة.

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الآتي: (تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه- وتحصيل المقابل المالي على الوافدين- وتحصيل ضريبة القيمة المضافة- والإيرادات غير النفطية الأخرى المقرر رفعها)، وذلك تماشيًا مع أسعار دول الخليج وكذلك الأسعار العالمية لتعزيز إيرادات الدولة.

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