حرس الحدود ينفي تحريم خروج المرأة في أي رحلة بحرية برفقة أبنائها

المواطن - جدة

نفى حرس الحدود ما تداوله البعض من أن اللائحة تحرّم على المرأة الخروج في أي رحلة بحرية برفقة أبنائها.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن ما ورد في التقرير الصحافي المنسوب لرئيس لجنة سياحة وترفيه غرفة جدة الذي تداولته بعض وسائل الإعلام يوم أمس الأربعاء، وذكر فيه أن اللائحة البحرية لحرس الحدود التي يجري العمل بها حاليًّا أصدرها حرس الحدود منذ ٢٩ عامًا غير دقيق، موضحًا أن المديرية العامة لحرس الحدود أجرت تحديثًا للوائح بعد صدورها عدة مرات، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والأوامر السامية الكريمة كلما صدرت تعديلات تستوجب تعديل مواد بتلك اللوائح.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ما نُشر بسياق التقرير من أن اللائحة تحرّم على المرأة الخروج في أي رحلة بحرية برفقة أبنائها، لافتًا إلى أن هناك تعليمات صدرت لاحقًا لجميع المناطق البحرية وبلغت بها جميع المراسي بناءً على الأوامر السامية بشأن عدم المطالبة بموافقة أو مرافقة ولي الأمر أو المحرم للنساء، وقد تم تطبيقه بجميع المراسي، حيث تعلم لجنة سياحة جدة أن ذلك مطبق وهذا يثير الاستغراب.

وشدد المتحدث الرسمي على أن حرس الحدود في المملكة يسعى دومًا لتقديم كافة التسهيلات والمساعدة لكافة الفئات العمرية ومن الجنسين من مرتادي البحر وهواة الصيد والغوص بعد تطبيق لوائح السلامة، وكذلك دعم المستثمرين، وأن هذا يتم بتعاون وتنسيق تام مع مختلف الجهات المعنية لما فيه دعم للاستثمار والسياحة البحرية ويحقق أمن الوطن.







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