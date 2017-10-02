حساب المواطن أنشئ ليخفف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطن

المواطن - الرياض

دور كبير سيلعبه حساب المواطن الفترة المقبلة، حال تنفيذ الإجراء الذي تتجه له المملكة ضمن خطوات إصلاح قطاع الطاقة، حيث سيكون كالمُسكن الذي سيجعل المواطن السعودي لا يحس بأي إجراء اقتصادي قد يؤثر على أوضاعه الاجتماعية والمعيشية.

ومن المنتظر أن ترفع المملكة أسعار البترول الفترة المقبلة؛ لأهداف عدة أهمها التخفيف عن ميزانية الدولة وضمان وصول الدعم البترولي إلى مستحقيه، ولكن ما يطمئن السعوديين هو وجود حساب المواطن الذي دُشن للتخفيف عنهم حال تنفيذ إجراءات اقتصادية مثل رفع أسعار البترول.

وخطوة رفع أسعار الوقود هي جزء من خطة كبرى ببرنامج التحول الاقتصادي الطموح 2030، والهادف إلى الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية، وهو ما يعني رفع أسعار البترول، خاصةً وأن المملكة هي الدولة الخليجية الأرخص في أسعار المحروقات، ليخفف حساب المواطن من حدة رفع أسعار البنزين، خاصةً بالنسبة إلى محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وبحسب موقع حساب المواطن، فإنه برنامج وطني أُنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف حساب المواطن إلى توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

ويتم احتساب دخل الأسرة في حساب المواطن من خلال الأخذ بالاعتبار حالة الأسرة المالية، وعدد أفراد الأسرة، واعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي، فيما يتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.







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