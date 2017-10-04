حساب المواطن: من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن من يبلغ عمره 24 عامًا ويسكن مع والده يمكنه التسجيل كفرد مستقل.

وجاء ذلك ردًّا من حساب خدمة العملاء لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مستخدم، حيث كتب: “نعم عزيزي المستفيد، بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، ويتم اختيار حالة السكن ونوع السكن و(غير ذلك)”.

وأكد حساب المواطن أن من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا أيضًا.

وبحسب موقع حساب المواطن، فإنه برنامج وطني أُنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، كما يهدف إلى توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.







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