حساب المواطن يدعم هؤلاء.. والتسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

يهدف حساب المواطن إلى مساعدة الأسر السعودية في تلبية المتطلبات الحقيقية بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة للحيلولة دون تأثر هذه الأسر بفرق الأسعار ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وبالرغم من تسجيل قرابة 12 مليون شخص في حساب المواطن لا يزال باب التسجيل مفتوحًا عبر بوابة البرنامج على الانترنت، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي (هنا الرابط).

ومن المقرر أن يضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

هؤلاء هم المستفيدون

ومع قرب الإعلان عن بدء الصرف ضمن برنامج حساب المواطن، قد يتساءل البعض عن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن، حيث يعتبر الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في برنامج “حساب المواطن”.

وسيشمل حساب المواطن الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج ‫حساب المواطن.

وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 قد نشرت أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

وقسمت الشرائح وفق خمس فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160.

رفع أسعار الوقود

يذكر أن كل من الإمارات وقطر وعمان قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، يوم الاثنين الماضي، حيث قامت الإمارات وقطر برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.

بينما حافظت عمان على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي حيث إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت برفع سعر البنزين الممتاز والديزل.

وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيراً السعودية.

من جانب آخر ينتظر أن تقوم “السعودية” بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.

المملكة الأقل في سعر الوقود

ويأتي الإجراء الذي تتجه له “السعودية” ضمن خطوات إصلاح قطاع الطاقة والذي يعد جزءاً أساسياً من برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي أطلقته المملكة العام الماضي والذي يحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط، وينوع مواردها الاقتصادية.

وأعلنت المملكة في وقت سابق بأنها ستعوض المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود عن التغييرات التي ستجريها على أسعار الطاقة، وذلك عبر برنامج حساب المواطن الذي ينتظر الإعلان عن تفاصيله قريباً.

يشار إلى أنه وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود ، تعتبر المملكة الأقل في أسعار المحروقات والوقود في دول الخليج.

التسجيل مستمر حتى بعد الصرف

الجدير بالذكر أن مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن، ياسر الزهراني قد أكد في وقت سابق، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة.

وأشار الزهراني إلى أن البرنامج يمثل بديلاً للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحاً وسيستمر مفتوحاً حتى بعد البدء في الصرف.

أبرز مميزات حساب المواطن ما يلي:

– الوحيد خليجياً الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار

– يعوّض المواطنين عن خفض الدعم لأسعار المياه والكهرباء والوقود

– التعويضات تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها وحجم الاستهلاك

– تعويض بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود

– نموذج أكثر عدالة لتوجيه الدعم للمستحقين نقداً وحجبه عن الميسورين

– تفعيله سيسبق أي زيادة لأسعار الوقود







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :