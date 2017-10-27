حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدعم النهائي

المواطن - الرياض

لا يزال موعد صرف دعم حساب المواطن هو الشاغل الأكبر لأكثر من 12 مليون شخص سجلوا في البرنامج منذ إعلانه.

ويترقب المواطنون موعد الصرف بشغف، إلا أن كل التصريحات الرسمية تؤكد أن صرف الدعم سيتم قبل تعديل أسعار الكهرباء ومنتجات الطاقة.

والهدف من حساب المواطن هو مساعدة الأسر ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة على مواجهة آثار تقلبات أسعار منتجات الطاقة.

وأكدت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًّا على سؤال أحد المشتركين أن الصرف سيكون قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة.

وقال حساب المواطن ردًّا على تساؤلات عدد من المواطنين: “عزيزي المستفيد، من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة”.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أكد في وقت سابق أن صرف الدعم في حساب المواطن سيكون قبل تعديل أسعار منتجات النفط الذي من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري.

وكانت رسالة نصية قد وصلت للمستفيدين قبل عدة أيام تؤكد أن صرف دعم حساب المواطن صار قاب قوسين أو أدنى، حيث جاء في الرسالة: “عزيزي المستفيد، نود إعلامك بأنه تحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن”، أما الذين لم تصلهم الرسالة النصية تنبهوا إلى وجود خطأ ببياناتهم وحساباتهم البنكية، وعليهم تعديلها لضمان الاستحقاق.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قد اعتمد في وقت سابق من هذا الشهر أعداد المسجلين في برنامج حساب المواطن، وكذلك اعتماد مبالغ الدفعة الأولى للحساب لشهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت مصادر مؤكدة اعتماد 3.598.150 رب أسرة بـ8.086.747 تابعًا، بإجمالي 11.684.897 فردًا، وتم تخصيص مبلغ 1.725.059.676 مليار ريال.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وأكملوا بيانات التسجيل بنجاح في البرنامج أكثر من 2.12 مليون مسجل، حسب ما أعلنته وزارة العمل، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُكملوا إجراءات التسجيل أكثر من 500 ألف مسجل، ويسجل في البرنامج نحو 5000 شخص يوميًّا.







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