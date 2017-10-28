حقيقة إصدار خطابات رسمية ودعم الأنشطة التجارية في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن، اليوم السبت، أنّه لا يصدر أي خطابات لأي جهات رسمية، وذلك في معرض رده على عدد من أسئلة واستفسارات المواطنين حول إمكانية إصداره خطابات لوزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسهيل الحصول على الدعم للمستفيدين.

وأوضح حساب المواطن أيضًا عبر حساب خدمة العملاء “أنّ من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عنه، حتى وإن لم تكن هناك عوائد”.

يذكر أن بعض المواطنين وجّهوا استفسارات لحساب المواطن حول إمكانية إصدار الحساب خطابًا رسميًّا إلى وزارة العدل أو المحاكم للحصول على صكّ الإعالة المطلوب من قبل الصندوق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :