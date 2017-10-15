حقيقة فرض القيمة المضافة على إيجارات العقارات السكنية

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لن يتم فرض أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة على إيجارات العقارات السكنية بجميع أنواعها.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الحكومية”.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة لا يتم فرضها على الرواتب، بل تتم على السلع والخدمات في جميع مراحل التوريد فقط، حتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، مرورًا بالإنتاج أو الاستيراد.







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