حملة للتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

المواطن _ نوف العايد_ الشرقية

في إطار حملاتها المستمرة لدعم جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي ودعم المجهود الحربي؛ اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل حملة التبرع بالدم والتي استمرت 5 أيام، وشملت منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش، أن الجامعة درجت على تقديم ما تستطيعه من دعم لدعم المجهود الحربي للدفاع عن الوطن وهو أقل مساهمة يمكن تقديمها في هذا الشأن بعد الاحتفال باليوم الوطني المجيد، مضيفًا أن ذلك يأتي إيماناً بدور الجامعة في تشجيع منسوبيها على البذل والعطاء لمن يدفع عن بلدنا الأخطار ليكون لكل منتسب للجامعة عضواً فاعلاً في أمن واستقرار هذا الوطن الغالي.

بدوره “قال” استشاري أمراض الدم رئيس بنك الدم وطب نقل الدم في المستشفى الجامعي بالخبر” الدكتور فيصل الزهراني، إن الحملة هي ضمن سلسلة حملات تقيمها الجامعة باستمرار عبر سيارات وحدة الدم المتنقلة وبمشاركة مشروع التبرع بالدم الطلابي “حياة”، وبالتعاون مع بنك الدم و طب نقل الدم بالمستشفى الجامعي بالخبر و إدارة العلاقات العامة والإعلام.

و”أشار” الزهراني، إلى أن مشاركة بنك الدم من خلال وحدة التبرع بالدم تهدف لزيادة أعداد المتبرعين حيث يتم الوصول إلى المتبرع في موقعه ، منوها إلى أن الهدف هو مساعدة الجميع لتقديم الخدمة للجرحى والمرضى والمحتاجين للدم.







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