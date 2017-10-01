خالد الفيصل يُثمن إنجازات الخطة العشرية للتنمية بمكة

المواطن - واس

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، على ما تحقق من إنجازات في استراتيجية الخطة العشرية للتنمية بالمنطقة وما تضمنته من مشاريع عملاقة.

ولفت خالد الفيصل إلى أن جزءا من تلك المشاريع أُنجز ، وشارف الباقي على الانتهاء ، مؤكدا استمرار العمل على تطوير المنطقة بشكل أفضل مما هو مخطط له .

جاء ذلك خلال رئاسة الأمير خالد الفيصل لاجتماع الجلسة الأولى من الدورة الثالثة لمجلس المنطقة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر.

ورفع خالد الفيصل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، – حفظهما الله – نظير ما تحظى به المنطقة من اهتمام وعناية ، مثمناً لأبناء منطقة مكة المكرمة جهودهم التي بذلوها بشكل أو بآخر لتحقيق المنجزات على صعيدي بناء الإنسان وتنمية المكان.

واستعرض الأمير خالد الفيصل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تضمنت تقريراً عن جهود اللجان خلال الفترة الماضية، من بينها أعمال لجنة التنمية العمرانية والمشاريع ، التي تمحورت في إنشاء عدد من الفرق العاملة تحت مظلة اللجنة، فريق المشاريع والمياه، فريق التنمية العمرانية والإسكان، فريق العناية بمساجد الطرق، وفريق المراجعة.

كما استعرضت اللجنة نتائج وإحصائيات اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات ، إلى جانب إعداد 11 محضراً، شملت 87 موضوعاً منها 67 موضوعاً تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيه من قبل أمانة مجلس المنطقة ، و19 موضوعاً تتم معالجتها من قبل المحافظات.

وقدّمت لجنة متابعة تطوير العشوائيات عرضاً عن أعمالها ، التي شملت الموافقة على إعداد دليل لتطوير المشاريع الكبرى ، بما فيها المناطق العشوائية، يضم في محتواه الخطوات التنفيذية من بداية التعاقد على بداية تطوير أي مشروع إلى الانتهاء من جميع أعماله ليشمل مجموعة من الحلول العلمية والعملية، يواكب الدليل المعرفي لإدارة المشاريع ليكون مرجعاً ودليلاً واضحاً لكل المعنيين في عملية التطوير لتحقيق متطلبات واهتمامات القطاع الحكومي والخاص.

وعرضت لجنة التنمية الاجتماعية أعمالها خلال الفترة الماضية ، وتمت الموافقة على خطط تعزيز الجوانب الاجتماعية بالمنطقة، إلى جانب المساهمة في مأسسة وتمكين العمل التطوعي بالمنطقة، توجيه القطاع غير الربحي للعمل بمجالات التنمية، العناية بالمتقاعدين وإشراكهم في المناشط الاجتماعية بهدف الاستفادة من خبراتهم السابقة، واعتماد نموذج بطاقة قياس الأداء التي تم إعدادها من قبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لقياس نتائج تنفيذ مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة.

واستعرضت لجنة التنمية الثقافية والشبابية أبرز أعمالها ، مقترحة تفعيل تواجد وإقامة بعض الألعاب الرياضية كالألعاب البحرية والذهنية وغيرها من الألعاب أو النشاطات الشبابية التي لا يوجد لها بطولات سنوية أو دورية ثابته ويمارسها الشباب، بجانب إنشاء 3 مراكز ثقافية شبابية كل عام في محافظات الفئة ( ب ) بداية من العام الحالي.







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