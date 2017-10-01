خالد المريخي: أسعدني غناء كلماتي في أوبريت (رفرف يا الأخضر)

المواطن - الرياض

أعرب الشاعر السعودي خالد المريخي عن سعادته بكتابة أوبريت “رفرف يا الأخضر” الذي قدمه 11 نجماً خليجياً خلال الاحتفالية الكبيرة في مدينة جدة باليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ87، التي تعدّ الأضخم على صعيد الإنتاج والقيمة الفنية والمشاعر، وشارك في غنائها الفنانين: محمد عبده، عبادي الجوهر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، رابح صقر، ماجد المهندس، حسين الجسمي، أصيل أبو بكر، طلال سلامة ووليد الشامي، وتصدى لتلحينه الملحن السعودي “سهم” والذي قال الشاعر المريخي في مطلعه:

رفرف ياالاخضر ترتفع هامة الغيم

لامرته نسمة فخر من نسيمك

يامملكتنا العز بظلالك امقيم

انتي نديم العز وهو نديمك

ماعاش من فكر يحدك على الضيم

يضيم نفسه من يفكر يضيمك…

وأكد خالد المريخي أنه تم تجهيز الأوبريت خلال وقت قياسي، حيث تم تجهيز العمل ككل من كتابة وتلحين وتوزيع موسيقي خلال ثلاثة أيام عمل متواصل، وقال: “لقد تشرفت بتوكيلي كتابة هذا العمل الوطني الكبير والأضخم (رفرف يا الأخضر) الذي تم غناؤه من قبل نجوم كبار على مستوى الوطن العربي، في يوم وطني تاريخي كبير قدمنا به كل معاني الحب والولاء والوفاء لراية المملكة وقادتنا”، مؤكداً أنه كان مشهداً رائعاً للنجوم الـ11 على المسرح في الصالة المغطاة بملعب “الجوهرة” في مدينة جدّة، كدلالة كبيرة أوضح الترابط القوي والتلاحم بين الجمهور ونجوم الحفل تجاه قيادتهم الرشيدة، والذي جاء تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه في السعودية، وتولّت إدارته وتنظيمه شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بإشراف تام لرئيسها سالم الهندي.

هذا وتم تكريم خالد المريخي خلال الاحتفالية على المسرح وأمام الجمهور بدرع وذكرى جميلة بمناسبة المشاركة بالاحتفالية من خلال هذا العمل الضخم.

ومن جهة أخرى، يستعد الشاعر المريخي لطرح مجموعة من الأعمال العاطفية بأصوات مجموعة من كبار نجوم الخليج والوطن العربي، حيث سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة مع تجهيز الأغاني وطرحها أمام الجمهور.







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