خالد شكري: أنا مجرد موظف أُنفذ التعليمات.. والرئيس يتحمل المسؤولية كاملة

المواطن - الرياض

نفى خالد شكري الموظف السابق في غرفة فض المنازعات، أن يكون له قرار داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما روج البعض مؤخراً.

وقال خالد شكري في تصريحات لبرنامج في المرمى، إنه كان يتحفظ على بعض القرارات التي تصدر من لجنة الاحتراف، ولكنه في النهاية ليس أكثر من موظف وليس صاحب قرار داخل اللجنة أو الاتحاد.

وأضاف شكري: «طالتني الاتهامات والإساءات ودخلوا في ذمتي؛ ولهذا خرجت وتحدثت عن كل ما أعرفه، أنا مجرد موظف بسيط في الاتحاد السعودي منذ 23 عاماً ولست صاحب قرار، كنت مجرد شخص ينفذ التوجيهات من قبل مسؤوليه».

وتابع الموظف المُقَال مؤخراً: «أنا سعيد بوضعي في هذا الموسم لأقدم الدلائل والبيانات التي تثبت براءتي من هذه الاتهامات، وأنا مستعد للتعاون مع أي جهة ومستعد للمحاسبة».

وواصل الموظف السابق في غرفة فض المنازعات حديثه: «كنت أنفذ ما يصلني من الرئيس، في حالات معينة كنت أقدم رأيي وأحياناً يقبل، وأحياناً يرفض».

واختتم حديثه: «هناك قضايا صدرت من لجنة الاحتراف كنت أتحفظ عليها، لكن لا أستطيع المواجهة لأنني موظف بسيط وسأتعرض إلى الظلم».







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