خبراء روس يتحدثون عن المرأة السعودية : تشارك بفاعلية في التنمية الاقتصادية

المواطن - أشرف كمال - موسكو

أثار قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والخاص بمنح المرأة الحق في قيادة السيارة ردود أفعال إيجابية بين المتخصصين في العلوم الإنسانية وفي وسائل الإعلام الروسية.

ونقلت صحيفة “كومرسانت” عن الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم، فلاديمير سوتنيكوف، قوله: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى إجراء تحولات اقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

ومن جانبها، قالت أستاذ جامعة العلوم الإنسانية، وخبير تاريخ الدول العربية، إلينا ملكوميان: إن مثل هذه القرارات ضرورية للمساهمة في النمو الاقتصادي، وأن المرأة ستشارك بنشاط وفاعلية في الحياة الاقتصادية لبلدها، وهذا أمر مهم جدًّا في ضوء التحديات الراهنة.

بينما وصفت صحيفة “روسسكيا جازيتا” القرار بـ”التاريخي” وأنه يزيل تراكمات سنوات من التساؤلات، وأنه تم التكليف بإنشاء لجنة خاصة تضم ممثلي وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن.

واعتبرت الصحيفة أن المجتمع السعودي المحافظ ينظر بشكل سلبي إلى المواقف التي من شأنها تهميش المرأة، مشيرة إلى قرار سابق من المسؤولين بإقالة أحد أئمة المساجد ومنعه من ممارسة أي نشاط ديني بسبب تصريحاته المتعلقة بـ”استحالة تكليف المرأة بقيادة السيارة بسبب قدراتها العقلية المحدودة”.

في حين اعتبرت “إنترفاكس” القرارات التي من شأنها تخفيف بعض القيود على المرأة تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي “رؤية 2030”. وإلى جانب السماح للمرأة بقيادة السيارة فقد سمحت السلطات السعودية للمرأة بحضور الفعاليات الرياضية التي كانت قاصرة على الرجال، كما سمحت وزارة التعليم للطالبات بممارسة الرياضية بالمدارس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المستشرق، يوري زينين قوله: هذه خطوة إيجابية جدًّا، وسوف يتم الاعتماد عليها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية قد تشهد مزيدًا من التوسع في حقوق المرأة، وانتصار الفريق الداعم لمنح النساء حرية أكثر.







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