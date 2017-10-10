خبر سار من العمل للعاملين في القطاع الخاص

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن “هدف” يتحمل نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًّا في التوطين، ما يعادل نسبة 20% من الأجر الشهري للمواطنة و15% للمواطن.

وأكد أبا الخيل في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت يخدم جميع منشآت القطاع الخاص، بشكل آلي ومتاح لجميع المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 31/ 7/ 2017م في المنشأة، ولفترة العامين القادمين، فيما يُدفع الدعم وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج اعتبارًا من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفه سواء سبق دعمه من هدف أو لم يدعم.

وشدد على أن برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وأوضح متحدث العمل أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.







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