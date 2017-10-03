خبير روسي: مشروعات الطاقة المتجددة مجال متميز للاستثمار السعودي الروسي

المواطن - أشرف كمال - موسكو

تحظى الملفات المطروحة على مائدة مباحثات القمة السعودية الروسية التي ستعقد في موسكو، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا باهتمام العديد من الخبراء الروس الذين أكدوا أن آفاق التعاون المشترك كبيرة ولا تقف عند قطاع النفط والغاز.

وذكرت صحيفة “الاقتصاد اليوم” الروسية اعتزام موسكو والرياض إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة مليار دولار، مؤكدة أن هذه الاستثمارات لا تتعلق بالنفط والغاز فقط، ولكن هناك رغبة في تطوير مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بحسب رئيس قسم الدراسات الاستراتيبجية في قطاع الطاقة بمركز التحليل التابع للحكومة الروسية، ألكسندر كردين.

وتحدث الخبير الروسي عن اتجاهين في هذا المجال، موضحاً أن الاتجاه الأول يمتثل في أن كلاًّ من المملكة وروسيا مهتمتان بتطوير التقنيات الحديثة لإنتاج النفط وتكريره، وقد قطع البلدان شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، موضحًا أن موسكو والرياض لديهما الإمكانيات اللازمة للتطوير في هذا المجال، وسيكون من المثير للاهتمام جداً أن يستثمر البلدان في هذا المجال.

وأضاف أن المملكة وروسيا تحاولان تحديث معامل ومؤسسات تكرير البترول ولديهما خطط كبيرة في هذا الصدد”.

وأضاف كردين، الاتجاه الثاني، الذي من شأنه أن يهم كلا البلدين، فهو ينطوي على الاستثمار في تنمية صناعة الطاقة الكهربائية، وهي الطاقة المتجددة أساساً، حيث المجال الواسع للحصول على التكنولوجيا الحديثة ، مؤكداً أن الاتجاه الأكثر إثارة للاهتمام هو نشاط الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.

ويرى كردين، أنه لكون الطاقة المتجددة عادة ما تستخدم من أجل تلبية الاحتياجات الداخلية في البلاد، تبدو الفرصة كبيرة للتعاون في هذا المجال في التكنولوجيا الحديثة بين البلدين، مضيفاً أن صندوق الاستثمار يمكن أن يحقق العديد من المشاريع على نطاق واسع في هذا المجال.

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل دميتريف أشار إلى أن إحدى الاستثمارات الأولى للصندوق يمكن أن تتمثل في شركة خدمات حقول البترول في روسيا، وستكون هذه الشركة في وقت لاحق قادرة على توفير المعرفة والتكنولوجيا للمملكة العربية السعودية.







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