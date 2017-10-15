ختام بطولة المملكة للمبارزة تحت 13 و20 سنة

المواطن - الرياض

توج عامر المبيض، عضو الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في بطولة المملكة تحت 13 سنة للأسلحة الثلاث “الشيش والمبارزة والسيف”، وتحت 20 سنة في سلاح الشيش، التي أقيمت على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، بحضور فريد الدحيم مدير عام المنتخبات والدكتور حازم عابد مدير الخدمات الطبية في الاتحاد.

وحصل أحمد دربي (النهضة) على المركز الأول في سلاح المبارزة تحت 13سنة، وحل شهيد حلمي (النور) ثانيًا، ومحمد العماني (الجزيرة) ثالثًا، ومحمد فؤاد (النور) في المركز الثالث مكرر.

وحقق إبراهيم الهديب (مدارس الرياض) المركز الأول في سلاح الشيش، وحل محمد الدخيل(مدارس نجد) ثانيًا، ومحمد هاني(مدارس الرياض) ثالثًا، وزميله سعود الرشيد في المركز الثالث مكرر.

في حين حصل زياد المطيري (الوطني) على المركز الأول في سلاح السيف، وحل علي الشيخ (الصواب) ثانيًا، ونواف الثبيتي (عكاظ) ثالثًا، وعلي الهاشم (الصواب) في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش تحت 20 سنة حقق علي البنعلي (الجزيرة) المركز الأول، وحل متعب الرشيد (مدارس الرياض) ثانيًا، وخليفة العميري (الجزيرة) ثالثًا، وجاء حسن اليوسف (النور) في المركز الثالث مكرر.







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