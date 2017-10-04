خلال زيارة الملك لموسكو.. صفقة لبناء مصنع روسي في المملكة بقيمة 1.1 مليار دولار

المواطن - موسكو

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا والمملكة ستوقعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو.

ونقلت وزارة الطاقة الروسية عن نوفاك قوله في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: إن الاتفاقيات ستتضمن صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار تقوم شركة البتروكيماويات الروسية سيبور بموجبها ببناء مصنع في السعودية.

وأضاف نوفاك أن صندوق استثمار مشترك بين البلدين سيستثمر 150 مليون دولار في شركة خدمات الحقول النفطية الخاصة الروسية يوراسيا دريلنج ليمتد.

ونوه نوفاك بأن أطراف اتفاق خفض إنتاج قد أبدوا استعدادهم لتمديده إذا كان ذلك ضروريًّا، بحسب ما نقلت “العربية”.

ووصل الملك سلمان إلى موسكو- قبل قليل- في زيارة رسمية غير “مسبوقة”.







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