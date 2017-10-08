دورات تأهيل المعلمات المشرفات على نشاط التربية البدنية في جامعة جدة

المواطن - جدة

دشنت عميدة شطر الطالبات بجامعة جدة، الدكتورة نجلاء بنت يوسف أبو زنادة، مساء اليوم الأحد، مبادرة دورات جامعة جدة لتأهيل المعلمات المشرفات على نشاط التربية البدنية والصحية، وذلك بكلية التربية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وبحضور وكيلة كلية التربية، ومدير عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم أبو الحسن، وعدد من عضوات هيئة التدريس بالجامعة، ومديرات مراكز الأشراف والمشرفات التربويات.

واشتمل برنامج التدشين على آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت عميدة شطر الطالبات بجامعة جدة كلمة أشادت فيها بهذه المبادرة التي سارعت إليها جامعة جدة لتقديم برنامج تأهيلي رائد، حيث كانت من أوائل الجامعات التي ساهمت في تأهيل المعلمات لتدريس التربية البدنية والصحية، وشكرت في كلمتها مدير الجامعة، ووكيل الجامعة، وعميد كلية التربية وفريق العمل الذي أعد البرنامج، كما قدمت الشكر لإدارة التعليم في محافظة جدة، ومدير عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم.

وبعدها ألقت مدير عام نشاط الطالبات بالوزارة، ريم أبو الحسن، كلمة شكرت فيها جامعة جدة على هذه المبادرة المتميزة، وأشادت بقرار معالي وزير التعليم المتضمن تدريس مادة التربية البدنية والصحية في مدارس البنات، وبينت أهدافه، كما قدمت الشكر لعميدة شطر الطالبات على هذه المبادرة وأشادت بالتعاون المثمر مع إدارة التعليم في محافظة جدة.

ثم ألقت وكيلة كلية التربية، الدكتورة منى الفضلي، كلمة أشارت فيها إلى البرامج التي تقدمها الكلية، وأعلنت بدء المسيرة.







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