دي روسي يغيب عن قائمة إيطاليا في ختام تصفيات مونديال 2018

المواطن ـ وكالات

تعرض المنتخب الإيطالي لضربة جديدة؛ بغياب لاعب وسط روما دانييلي دي روسي عن القائمة الرسمية لخوض آخر جولتين من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وقرر مدرب المنتخب الإيطالي جيامبيرو فينتورا استبعاد دي روسي عن المباراتين؛ بسبب إصابته في الركبة، ليستدعي لاعب وسط إنتر ميلان روبرتو جاليارديني بدلًا منه.

ويعاني المنتخب الإيطالي من إصابة عدد من اللاعبين المهمين وهم ثنائي الوسط ماركو فيراتي ولورينزو بيليجريني والمهاجم أندريا بيلوتي، قبل أن يدخل دي روسي القائمة.

وقال فينتورا: “دي روسي غادر المعسكر وجاليارديني بديله، تورينو وباريس سان جيرمان يشرفان على علاج بيلوتي وفيراتي أيضًا”.

وتم استدعاء الثنائي بريان كريستانتي وروبرتو إنجليسي ونيكولا باريلا لتعويض المصابين.

وتلعب إيطاليا أمام مقدونيا وألبانيا الجمعة والاثنين القادمين على التوالي، حيث تسعى للفوز لضمان التأهل إلى الملحق على الأقل.







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