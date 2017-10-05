رئيس الأرصاد وحماية البيئة: أرجوكم بلغوا عن صائدي الطيور بالشباك

المواطن - الرياض

شدد الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، خليل بن مصلح الثقفي، على إبلاغ المواطنين والمقيمين، عن أي شخص يصطاد الطيور البرية المهاجرة بالشباك.

وكتب الثقيفي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لابد أن نكون عينًا لأمن التوازن البيئي ونبلغ عن صائدي الطيور بالشباك، لا تساعدوهم بالسكوت عنهم، أرجوكم بلغوا عنهم؛ لنحمي الحياة الفطرية”.

وتابع في تغريدة أخرى: “بلغوا عنهم أيًّا من إِمارات المناطق، أو الشرطة، أو الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة”.







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