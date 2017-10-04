رئيس الأهلي السابق يودع خالد بن عبدالله بكلمات رائعة

المواطن ـ محمد سلام

علق رئيس النادي الأهلي السابق، مساعد الزويهري، على قرار الرمز الأهلاوي الكبير، الأمير خالد بن عبدالله، بالابتعاد عن الوسط الرياضي، حيث أكد أن صاحب المواقف المشهودة لا يغيب، وأن الابتعاد لن يؤثر في تاريخ خالد بن عبدالله ودعمه غير المحدود للنادي الأهلي.

وقال الزويهري عن قرار الأمير خالد بن عبدالله: “من كانت مواقفه مشهودة لا يغيب.. ومن كان عطاؤه حاتمياً لا يرحل.. عزاؤنا أن لغة البُعد لن تطال التاريخ الذي حفظناه عن ظهر حُب. خالد بن عبدالله”.

من جانبه، أكد لاعب الأهلي السابق وإداري الفريق الحالي محمد شلية أن الأمير خالد بن عبدالله سيبقى في قلوب الأهلاوية، مشيرًا إلى أنه في عهد الرمز الأهلاوي تمكن الفريق من تحقيق بطولتي الدوري والكأس في موسم واحد، وأنه أعطى الكثير من وقته وماله لأجل الراقي.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد أعربت عن حزنها الشديد لإعلان الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله، ابتعاده عن الوسط الرياضي، بعد أكثر من 40 عامًا قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وأكد الأهلاوية أن الأمير خالد بن عبدالله قدم الكثير لخدمة النادي على مدار عقود طويلة، وأن ابتعاده عن المشهد خسارة كبيرة للوسط الرياضي بشكل عام، وسيترك فراغًا كبيرًا في النادي الأهلي.

وكان رمز الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، قد أكد أن قراره جاء بعد دراسة وافية وقناعة تامة بعدم القدرة على الاستمرار لعدة مبررات، يأتي في مقدمتها ارتفاع ميزانيات النادي وتعاقداته ومصروفاته، ورغبته الشخصية في التفرغ لحياته الخاصة، بالإضافة إلى دخول الأندية قريبًا مرحلة الخصخصة، مشيرًا إلى أنه سيتكفل بكافة مديونيات الأهلي وتسديد كافة الالتزامات حتى نهاية الموسم الحالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :