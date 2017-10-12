رئيس الاتحاد يكشف توجيهات تركي آل الشيخ.. ويؤكد: سنعود لاكتساح آسيا

المواطن ـ محمد سلام

أعرب حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، عن أمله في إعادة البسمة إلى مدرج العميد، مؤكدًا أن عودة الفرق الكبيرة هي بكل تأكيد عودة لرياضة الوطن ككل.

وأوضح الصنيع أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ حريص على التعاون الكامل مع هيئة الرقابة والتحقيق فيما يخص قضية نادي الاتحاد، مضيفا: “معالي رئيس هيئة الرياضة وجهني على “فتح الأبواب” لجميع الاتحاديين لعودتهم إلى ناديهم ومساعدته للعودة كما كان”.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن: “نحن نسعى للإستمرار في المنافسة في كل الألعاب، سواءً كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها.. حالياً أنا لا يمكن أن أعد أي أحد وأنا لا أستطيع الايفاء .. وسنعلن عن وضع نادي الاتحاد المالي بكل شفافية ووضوح”.

وتابع تصريحات الإذاعية عبر ufm: “أنا حريص جداً على وجود د. أحمد السقاف ضمن مجلس الإدارة، بسبب تواجده قبل فترة في الاتحاد ومعرفته بكافة التفاصيل.. نحن حضرنا بعد إغلاق باب الرخص الآسيوية، وسننتظر إعلان النتائج في هذا الخصوص”، مختتما بقوله: “نحن نعالج القضايا الأكثر أهمية في نادي الاتحاد، وسنتعامل بواقعية مع الوضع الحالي، و بإذن الله سنعود لنكتسح آسيا مرة آخرى”.







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