رابط الدخول والتسجيل في الجامعة الإلكترونية

المواطن - الرياض

تشارك الجامعة الإلكترونية الفترة الحالية في جناح في معرض وأسواق غرناطة، تحت مسمى “الوطن أمانة”، ويأتي هذا ضمن احتفالات الجامعة الإلكترونية باليوم الوطني وكذلك اشتمل المعرض على عروض مرئية وكذلك كتب خاصة بمخاطر التطرف الفكرية ولوحات جدارية عن الوطن ودور رجال الأمن.

وذكرت التقارير الإعلامية بأن الجامعة الإلكترونية حالياً، وبالتحديد وحدة التوعية الفكرية داخلها، تقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات الجامعية من أجل الإشراف على تنفيذ عدد كبير من البرامج يصبح قادراً على دعم عدة مبادرات تتعلق بمكافحة التطرف والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف والإرهاب.

ويمكن للجميع سواء الطلاب أو غيرهم، الدخول عبر الموقع الرسمي للجامعة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من عبر هذا الرابط من (هنا)، وذلك من أجل التعرف على أهم وآخر أخبار الجامعة الإلكترونية، وكذلك الاطلاع على أحدث المبادرات التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع السعودي خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها المؤتمر الدولي للتعليم المدمج.

يذكر أن عمليات البحث في الفترة الأخيرة وبالتحديد في الساعات الماضية عن الجامعة الإلكترونية زادت بشكل مضطرد، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة عن دعوتها لكل المهتمين بحضور مؤتمر يعقد في قاعات مؤتمرات الملك فيصل في إحدى فنادي الرياض تحت مسمى المؤتمر الدولي للتعليم المدمج، وذلك في الفترة ما بين 3-5 ربيع الأول 1439هـ.







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