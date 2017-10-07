ربط مستشفى صفوى والمختبر الإقليمي بالدمام إلكترونيًا

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

بدأت إدارة مستشفى صفوى العام تفعيل خدمة برنامج ميديكال+ في مختبر المستشفى الذي يُشرف عليه المختبر الإقليمي بالدمام.

ويعد ذلك نقلةً نوعية في سرعة وحفظ النتائج الخاصة بالمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفى صفوى العام .

وأكدت إدارة المستشفى أن من مميزات تفعيل البرنامج بإشراف المختبر الإقليمي هو مكافحة العدوى من خلال تجنب تلوث نتائج المرضى حيث تسجل وتأخذ النتيجة للمريض عبر الموقع المخصص على الشبكة الإلكترونية من خلال تسجيل اسم المريض رباعياً والعمر والجنسية، إضافة إلى تسجيل معلومات المريض من خلال السجل المدني وليس برقم المختبر لتفادي الأخطاء ومتابعة التاريخ المرضي خلال الفترات السابقة، في حين يجري العمل حالياً على تفعيل جميع الأقسام المخبرية الحيوية في أقسام المستشفى .

وبينت إدارة المستشفى أن التنظيم الجديد من خلال برنامج ميديكال بلس يحدد نوعية طلب التحليل الخاص للمريض لقسم الهرمونات من النظام واختيار التشخيص حتى يطابق التحليل مع تشخيص الطبيب المعالج، وهو ما يؤدي إلى توفير الوقت الكثير في إظهار النتائج ومتابعتها عبر الموقع الالكتروني حيث يتم طباعتها وإرسالها إلى قسم الملفات أو المراكز التابعة للمستشفى وهو ما يعد تطوراً إيجابياً في تأمين الوضع الصحي للفنيين وموظفي السجلات الطبية.