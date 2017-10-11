رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير، الباحة) تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لشرق وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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