ريال مدريد زيدان على أعتاب رقم قياسي جديد في مباراة خيتافي

المواطن - وكالات

سيحقق فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” رقمًا قياسيًّا جديدًا في حال فوزه على مضيفه خيتافي، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفي حال فوز الفريق الملكي على خيتافي سيصبح الميرينجي أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق 13 فوزًا متتاليًا خارج أرضه؛ ليكسر بذلك الرقم الذي كان قد حققه الغريم برشلونة تحت قيادة مدربه الأسبق “بيب غوارديولا” برصيد 12 مباراة.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز خارج الأرض نهاية الموسم الماضي 2016- 2017 على فرق فياريال، إيبار، أتليتك، ليجانيس، سبورتنغ، ديبورتيفو، غرناطة، سيلتا ومالاجا، بينما في الموسم الحالي 2017- 2018 فاز اللوس بلانكوس خارج ديارهم على ديبورتيفو، سوسيداد وألافيس.







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