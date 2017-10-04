ريوس: سيأتي الوقت الذي أتخذ فيه قراري بهدوء

المواطن ـ وكالات

تطرق النجم الألماني ماركوس ريوس لتاريخ إصابته الأسود في مقابلة صحفية مطولة، مؤكدًا أن مستعد للتخلي عن كل أمواله مقابل استعادة عافيته من جديد.

وتعرض مهاجم بروسيا دورتموند لسلسلة من الإصابات الخطيرة خلال 4 سنوات الماضية، حرمته من المشاركة في كأس العالم 2014، وبطولة أمم أوروبا 2016.

ويتعافى صاحب (28 عامًا) حاليًا من إصابة خطيرة في الركبة، تعرض لها خلال نهائي كأس ألمانيا في الموسم الماضي، ومن غير المتوقع أن يعود إلى الملاعب حتى عام 2018.

وقال ريوس عندما سئل عن إصابته في الركبة أمام إينتراخت فرانكفورت في مايو الماضي في نهائي كأس ألمانيا:” لقد بكيت ليومين أو ثلاثة أيام، شعرت بحزن شديد، عندما أتذكر العمل الشاق الذي ينتظرني للتعافي مرة أخرى، كنت سئمت حقًا بعد ثلاثة أسابيع، الإصابة اختبار عقلي، ووحشي، لأي لاعب”.

وأضاف: “ككبار اللاعبين، نكسب الكثير من المال، ولكن في بعض الأحيان ندفع ثمنًا باهظًا من صحتنا، أود التخلي عن كل أموالي مقابل استعادة صحتي مرة أخرى، لأكون قادرًا على القيام بوظيفتي، بما أحب: لعب كرة القدم “.

ريوس مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2019، لكنه لا يستبعد خوض تجربة جديدة مستقبلاً.

حيث أضاف: “هناك أربعة أو خمسة أندية دولية مهتمة بضمي. في 31 مايو من العام المقبل، سيكون عقدي الكبير الأخير، وفرصة أخيرة لمحاولة عمل شيء مختلف”.

“يجب أن أكون صادقًا ونزيهًا، وأقول إنني لا أعرف أين سأنتهي، في هذه اللحظة، أنا سعيد جدًا في دورتموند، ولا أفكر بما يحدث بعد عام 2019. سيأتي الوقت الذي أتخذ فيه قراري بهدوء”.







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