زوجة حارس تشيلي: هناك لاعبين شاركوا أمام البرازيل تحت تأثير شرب الخمور !

المواطن ـ وكالات

لم ينجح المنتخب التشيلي في الوصول إلى منافسات كأس العالم “روسيا 2018″، بعد الخسارة من البرازيل في الجولة الأخيرة من التصفيات القارية، ليشكل الأمر صدمة على الجماهير.

ورغم أن الحارس كلاوديو برافو، دخلت شباكه 3 أهداف أمام البرازيل، إلا أن زوجته هاجمت بعض لاعبي المنتخب واتهمتهم بعدم المسؤولية، والتسبب في هزيمة الفريق في تلك المواجهة الهامة، وبالتالي عدم الوصول إلى كأس العالم.

كتبت كارلا باردو في تعليق على صورة للمنتخب التشيلي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: شكرا لكم على اللحظات الجميلة التي قدمتوها مع الفريق، هناك لاعبين كانوا على قدر المسؤولية، لكن هناك أيضا آخرين لا يستحقوا التواجد مع المنتخب، هم لم يتدربوا قبل المباراة، ولعبوا تحت تأثير شرب الخمور، الآن الجماهير تبكي بعد الخسارة.

يذكر أن البرازيل وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا صعدوا مباشرة إلى كأس العالم “روسيا 2018″، وسوف تلعب بيرو الملحق ضد منتخب نيوزيلندا.







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