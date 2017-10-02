زيدان: حزين من أجل رونالدو لهذا السبب

المواطن ـ وكالات

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي ريال مدريد، أنه يشعر بخيبة أمل بالنسبة لكريستيانو رونالدو لعدم تسجيله أي هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن بعد 7 جولات، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس بسبب أن رونالدو مرهق؛ كونه كان خارج الكثير من المباريات.

وقال زيدان في تصريحات إعلامية: “ما يحدث ليس بسبب أن رونالدو مرهق، بل العكس تمامًا، فقد كان خارج الكثير من المباريات”، وأضاف: “نشعر بخيبة أمل قليلًا من أجله؛ لأنه لم يسجل بعد هدفه الأول في الليجا، ولكن هذه هي كرة القدم. طريقة صناعته لهدف إيسكو كانت ظاهرة. آمل أن تتغير الأمور في المباراة المقبلة”.

وكان الدون قد وقع على أسوأ بداية في تاريخه في الليجا بعدما فشل في تسجيل أي هدف في 270 دقيقة، وصاروخ ماديرا قد غاب عن أول 4 جولات بسبب الإيقاف، وبدأ مشواره في الليجا منذ الجولة الخامسة.







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