سابك تعرض على المستثمرين الروس الفرص الاستثمارية في المملكة

المواطن - واس

شارك نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان في حلقة النقاش التي عقدت اليوم خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي الروسي تحت عنوان “تعزيز الاستثمار الاستثنائي”، مسلطا الضوء على أبرز فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن شركة (سابك) بوصفها لاعباً رئيساً في الجهود الرامية إلى تمكين التنويع في مجال الصناعات التحويلية، تحرص على الالتزام التام بالرؤية الطموحة، وتعمل على الاستفادة من مواردها الحالية، ووضع برامج جديدة لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الرؤية.

وأشار إلى أن روسيا تقدم فرصاً مهمة للشركات العالمية مثل (سابك)، وفي الوقت ذاته، توفر المملكة عدداً من الفرص الاقتصادية المتاحة للمستثمرين الأجانب، في إطار الأهداف الطموحة التي حددتها (رؤية 2030) ، معربًا عن تقديره للعلاقات التجارية مع السوق الروسية التي تسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين”.

وشاركت (سابك) بجناح في المعرض المصاحب للمنتدى عرضت خلاله مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الروسية.







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