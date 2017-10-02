ساما تفعل خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات “مدى”.. قريبًا

تتجه موسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلى تفعيل خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال بطاقات “مدى” المصدرة من البنوك السعودية والدفع من خلال الأجهزة الذكية.

وقال مدير الإدارة العامة لنظم المدفوعات في المؤسسة زياد اليوسف إن التطويرات الدورية على الأنظمة التقنية لـ”مدى” تأتي بهدف الحرص على مواكبة المتغيرات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية، ولتحقيق متطلبات السوق المحلية من خلال دعم مشتريات الإنترنت والدفع من خلال الأجهزة الذكية في المتاجر، إضافة إلى نشر أجهزة نقاط البيع الثابتة ذاتية الدفع والمتحركة لدى عدد من القطاعات المستهدفة مثل مركبات الأجرة الخاصة وعربات الطعام المتنقلة، وفي محطات البنزين وغيرها.

وسجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية ارتفاعًا خلال يوليو الماضي بنسبة 13%، لتصل إلى نحو 15.3 مليار ريال، مقارنة بـ13.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع قدره 36% في عدد العمليات.

وأشار إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع بلغت بنهاية يوليو الماضي أكثر من 301 ألف جهاز، مضيفاً أنه من المتوقع تجاوز عدد الأجهزة 520 ألف جهاز بحلول 2021.

واعتبر اليوسف أن قرار توفير خيار الدفع عبر أجهزة نقاط البيع في مختلف المراكز والمحلات هو قرار بيد التاجر وحرصه على توفير خيارات دفع مختلفة لعملائه خاصةً أن عدد البطاقات البنكية لدينا في السعودية يزداد بشكل مطرد وقد وصل حسب آخر إحصائية لأكثر من 29 مليون بطاقة بنكية، وأن دور مدى ينحصر في توفير البيئة الملائمة لخدمات الدفع والتي تمتاز بالسرعة والمرونة والأمان.