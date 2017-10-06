سقوط أجزاء من ألعاب الأطفال يثير مخاوف مرتادي حديقة المطل بمحايل

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

أبدى عدد من مرتادي حديقة المطل، والتي تقع بالقرب من مبنى بلدية محايل، تخوفهم وقلقهم الشديد من سقوط بعض أجزاء الألعاب الخاصة بالأطفال.

وأشاروا إلى أن تلك الألعاب تُشكل خطورةً على حياة الأطفال، وخاصةً أن العديد منهم يقومون باستخدامها، مضيفين أن الاستخدام السيئ لتلك الألعاب يؤدي إلى تهالكها وسقوط بعض الأجزاء منها.

وطالبوا من البلدية بسرعة التدخل واستبدال هذه الألعاب التي سقطت بأخرى جديدة.

ورصدت عدسة “المواطن” مجموعةً من الألعاب التي سقطت في الموقع ذاته.







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